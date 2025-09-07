少ない具材でおいしい春巻きを パリッと食感がおいしさを引き立てる「春巻き」。普段の春巻きは、色々な食材を準備しないといけませんが、今回紹介する春巻きはキャベツ×ひき肉で作れるレシピです。 カレー風味でおつまみにもバター醤油がクセになる！ メインおかずにしても良し、おつまみとして食卓に並べても良いですね。カレー味にすればお子さんもきっと喜んで食べてくれるはずです。バター醤油味はご飯がすすむ味つけでク