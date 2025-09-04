9月3日、俳優・清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。各社報道によると、警視庁は清水容疑者の自宅を家宅捜索に入り、乾燥大麻とみられるものや使用器具などを押収したという。清水容疑者は、調べに対し「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めていると伝えられた。また、同居している20代女性も同時に逮捕され、同じく容疑を認めている。3日の午前4時半頃、警視庁の薬物銃器対策