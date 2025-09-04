9月3日、俳優・清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。

各社報道によると、警視庁は清水容疑者の自宅を家宅捜索に入り、乾燥大麻とみられるものや使用器具などを押収したという。清水容疑者は、調べに対し「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めていると伝えられた。また、同居している20代女性も同時に逮捕され、同じく容疑を認めている。

3日の午前4時半頃、警視庁の薬物銃器対策課が自宅を家宅捜索。午前6時半頃には、モノトーンの帽子を目深にかぶり、マスクを着けた清水容疑者が車に乗り込んだ。

2012年に俳優デビューし、映画『渇き。』『東京リベンジャーズ』など、話題の映画に出演。近年は日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）や、現在放送中の『19番目のカルテ』（TBS系）で主要キャラを好演し、人気上昇中の実力派俳優とされていた。

突然の逮捕だったが、ファンのなかでは、ここ最近の清水容疑者に対し、“違和感”を覚えていたことを明かす者も出てきている。Xでは、こんな反応が寄せられた。

《後出しだけど、最近なんか人相変わったなぁ…役で痩せる系のことしてるのかなぁ…って思ってたら、何してんだよ。どれだけ貴方にしか出来ない役があるか、こんなにも貴方の演技がある作品に救われて生きてきたのに…ほんとにもう…》

《【東京リベンジャーズ】の映画で再び見かけた時に、役だから？と思ったけど、人相が変わった？というか謎の違和感がしっくりきた》

デビュー当初から痩せ型で、独自の雰囲気を持っていた清水容疑者だが、ファンは異変を感じていたようだ。芸能記者もこう語る。

「たしかに、直近の宣伝写真でも、痩せっぷりは目立っています。8月30日には、清水容疑者の所属事務所が、今週土曜日に出演予定だった『ジョブチューン』（TBS系）の宣伝写真を公式Xにアップ。頬がコケた感じの痩せ方で、真顔なこともあってか、疲れて覇気のない印象にみえました。

報道では、1月に情報提供があり、内偵捜査が進められていたといいます。いつから大麻を所持していたのかは定かではありませんが、ファンの違和感も、気のせいとは言い切れないかもしれません」

彼の心身に心配が集まっている。