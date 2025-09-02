陽気に風船ガムを膨らませているかと思えば、デッドボールに激怒して投手に殴りかかる。1980年代のプロ野球界を盛り上げた巨人軍“最強の助っ人”ウォーレン・クロマティ（71）。長らく車いす生活を余儀なくされている彼が、闘病の日々を語る。＊＊＊【写真を見る】車イス生活を送る現在のクロマティ相手投手に右ストレートをお見舞いした、血気盛んな現役時代のワンシーンも昨年7月に東京ドームで行われた、プロ野球・巨