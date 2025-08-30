巨人ＯＢの松井秀喜氏と高橋由伸氏＝スポーツ報知評論家＝が３０日、都内のホテルで開催された「週刊ベースボール４０００号記念トークショー」に出演した。会場内にアニメ「巨人の星」のテーマソングが流れる中、ステージに上がった２人。生活拠点を置くニューヨークから２９日に帰国した松井氏は１０００人を超える聴衆を前に「時差ぼけでテンションが上がらないな、と思っていたのですが、この熱気で一気に目が覚めました」