8月26日までに、タレントの中川翔子が自身のSNSを更新。近影ショットを投稿したのだが、その衝撃のビジュアルが話題となっている。【写真】二度見必至…双子を妊娠中の中川翔子“パンパン”お腹不妊治療と流産を乗り越え妊娠した中川翔子中川は、《9ヶ月に突入しました》と妊娠期間が着々と進んでいることを報告。同時にピンクのワンピースを着用し、かなり大きくなったお腹に焦点を当てた全身ショットを添えた。さらには、《