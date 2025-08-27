8月26日までに、タレントの中川翔子が自身のSNSを更新。近影ショットを投稿したのだが、その衝撃のビジュアルが話題となっている。

【写真】二度見必至…双子を妊娠中の中川翔子“パンパン”お腹

不妊治療と流産を乗り越え妊娠した中川翔子

中川は、《9ヶ月に突入しました》と妊娠期間が着々と進んでいることを報告。同時にピンクのワンピースを着用し、かなり大きくなったお腹に焦点を当てた全身ショットを添えた。さらには、《こんなにでっかいのに臨月じゃないのね、、》と、あと2ヶ月間も妊娠生活が残っていることへの本音を吐露していた。

「中川さんは現在、双子を妊娠中です。2023年4月に一般男性との結婚を発表。同年9月には、『おしゃれクリップ』に出演。旦那さんは“しょこたん”をまったく知らない人だったといい、愛猫の死をきっかけに心の優しさにひかれ、結婚に至ったと経緯を明かしていました。その後、2025年5月5日の40歳の誕生日に合わせて、公式ファンクラブサイトで妊娠を発表しました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

その後、8月2日には雑誌『Numero TOKYO』のインタビューでお腹の子が双子であることを公表した中川。妊娠後期に入るまでは非公表だったため、世間にも驚きが広がった。

そんな双子を抱えるお腹の大きさに本人も驚いたようだが、それ以上にファンも仰天。Xには驚愕する声が寄せられた。

《え、もう9か月!? 双子のお腹はすごいね》

《え、でかすぎひん?と思ったら双子妊娠してたんか…そら大きいわ…》

《一瞬バランスボール入れてるのかと思ったw Switchと違って今度は嘘じゃなさそう》

中川といえば、6月に発売されたゲーム機『Nintendo Switch 2』の購入経路を巡って、転売ヤーからの購入を疑う論争が勃発。当初は自らゲットしたかのような振る舞いだったものの、本当は友人からもらったなどと釈明。その支離滅裂な発言が炎上を招いたことが記憶に新しい。

今回の写真も、“嘘”かと疑いたくなるようショットだが、今度こそは本当の中川の姿が写っているようだ。

「中川さんは、今回の妊娠に至るまでに3年の不妊治療と2度の流産を経験したことを明かしています。思うように行かない現実に落胆していたと当時の心境を吐露するほど、念願の妊娠だったようです。大きくなるお腹に戸惑いながらも、宿った命に対する幸せも同時に実感しているのではないでしょうか」

とにかく、無事に出産を迎えて欲しいものだ。