◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―１巨人（２６日・マツダスタジアム）巨人が敵地での広島３連戦の初戦を落として連敗を喫し、勝率５割に逆戻りした。先発の戸郷翔征投手（２５）が初回にいきなり２失点。２回以降は立て直して７回３失点にまとめたが、援護なく自己ワーストタイの８敗目となった。打線は８回に生まれたキャベッジのソロによる１点のみ。床田に１失点完投を許し、首位・阪神とのゲーム差は今季最大の１４に開いた