9·î¤«¤éÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤¬¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¶å½£ËÉ±Ò¶É¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±·±ÎýÁ°¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤òÍ×ÀÁ 25Æü¡¢ÈøÌî¸­¼£ÉûÃÎ»ö¤¬Ê¡²¬»Ô¤Î¶å½£ËÉ±Ò¶É¤òË¬¤ì¡¢Í³ÉÛ»Ô¡¢¶å½ÅÄ®¡¢¶ê¼îÄ®¡¢±§º´»Ô¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç°ËÆ£ÏÂ¸Ê¶ÉÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¡Ö¥ì¥¾¥ê¥åー¥È¡¦