²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±·±ÎýÁ°¤Ë¡¡¼«¼£ÂÎ¤¬¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤òÍ×ÀÁ
9·î¤«¤éÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤¬¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¶å½£ËÉ±Ò¶É¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¡¢ÈøÌî¸¼£ÉûÃÎ»ö¤¬Ê¡²¬»Ô¤Î¶å½£ËÉ±Ò¶É¤òË¬¤ì¡¢Í³ÉÛ»Ô¡¢¶å½ÅÄ®¡¢¶ê¼îÄ®¡¢±§º´»Ô¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç°ËÆ£ÏÂ¸Ê¶ÉÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¡Ö¥ì¥¾¥ê¥åー¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢9·î11Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÎÆü½ÐÀ¸Âæ±é½¬¾ì¤È½½Ê¸»ú¸¶±é½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÌó1Ëü4200¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ëÍ¢Á÷¤ä¼ÂÃÆ¼Í·â¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈøÌî¸¼£ÉûÃÎ»ö¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ö¸Î¤Ê¤¯°ÂÁ´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¾ðÊó³«¼¨¤ÎÅ°Äì¤ä¹Ò¶õµ¡¤ÎÈô¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½»Ì±¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Ï¡ÖÍ×ÀÁÆâÍÆ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤ÈÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¢ÊÆ·³¤Ø³Î¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£