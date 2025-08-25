ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î24Æü¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶õÃÎ´ÉÆâ¤Ë½»¤à¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î½÷¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï8·î23Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¤Æ³°½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î23Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤¬¸á¸å10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢½÷¤Î¼«Âð¤Ç