キリンビールは8月26日より、ノンアルコールチューハイの新商品『キリン 氷ゼロ(ひょうぜろ)スパークリング シチリア産レモン』(想定価格は155円前後)を全国販売する。「みずみずしい果実のシュワっと爽快な味わい」と「お酒のような飲みごたえ」が特徴で、担当者は「未体験の爽快感を楽しんでもらえたら」とアピールする。ノンアルコールチューハイの「キリン 氷ゼロ スパークリング」が発売となる○■チューハイの新たな選択肢に