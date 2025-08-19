超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。今回のお悩み／介護二世帯住宅にすると、将来、嫁の私が義父母を介護することに？夫の実家の老朽化にともない、建て替えて二世帯住宅にしようという話が出ています。現在夫と私は賃貸マンション暮らしなので、夫は乗り気。義父母との