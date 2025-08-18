岡山のルカオが決勝ゴール、柏のGK小島亨介を吹っ飛ばしてボールキープファジアーノ岡山は8月17日に行われたJ1リーグ第26節で柏レイソルと対戦し、2-1で勝利した。決勝ゴールを決めたのは“重戦車”FWルカオ。相手GKとの競り合いを制して奪った豪快なゴールは大きな反響を呼んでいる。ホームに優勝争い中の柏を迎えた岡山は4分にFW岩渕弘人のゴールで先制し、試合の流れを掴んだ。なかなか追加点を奪えなかったなかで、迎えた