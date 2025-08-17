全日本学童野球大会準決勝…伊勢田ファイターズが初の決勝進出47都道府県を代表する学童野球チームが頂点を争う「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」は17日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で準決勝2試合が行われ、第1試合では伊勢田ファイターズ（京都）が多賀少年野球クラブ（滋賀）に5-3で勝利。第2試合は長曽根ストロングス（大阪）が旭スポーツ少年団（新潟）に5-4でサヨナラ勝ちを収めた