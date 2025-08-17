ヤクルトファーム 灼熱の戸田物語（１）ヤクルト二軍の戸田球場（埼玉県戸田市）は灼熱の猛暑が続き、８月２日にはグラウンドの気温が42度にまで達したという。過酷な環境のなか、ベテランから中堅、若手、新人、育成、リハビリ組まで、それぞれの立場で一軍を目指し、選手たちは汗を流していた。今年プロ24年目の石川雅規photo by Sankei Visual【立場は若い選手と一緒】プロ24年目の大ベテラン・石川雅規（45歳）は、戸田