16日午後4時23分、気象庁は浜松市で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。午後4時10分までの1時間に浜松市南部付近で約110ミリの雨が降ったとみられています。静岡地方気象台は午後4時32分、大雨に関する静岡県気象情報を発表しました。発表内容は以下のとおり。東海地方では、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込んでおり、日中の気温上昇の影響も加わって大気の状態が不安定となっています。