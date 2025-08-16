【速報】浜松市で1時間に約110ミリの猛烈な雨 記録的短時間大雨情報を発表（気象庁 午後4時23分発表）
16日午後4時23分、気象庁は浜松市で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。午後4時10分までの1時間に浜松市南部付近で約110ミリの雨が降ったとみられています。
静岡地方気象台は午後4時32分、大雨に関する静岡県気象情報を発表しました。発表内容は以下のとおり。
東海地方では、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込んでおり、日中の気温上昇の影響も加わって大気の状態が不安定となっています。このため、静岡県では、雷を伴った猛烈な雨の降っている所があります。この状態は、17日にかけて続くため、17日明け方にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨の降る所があるでしょう。
浜松市天竜 311.5ミリ
森町三倉 204.5ミリ
浜松市春野 105.5ミリ
［雨の予想］
16日から17日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、
中部 50ミリ
西部 60ミリ
東部 40ミリ
伊豆 15ミリ
16日18時から17日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、
中部 100ミリ
西部 120ミリ
東部 80ミリ
伊豆 30ミリ
静岡地方気象台では、土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。