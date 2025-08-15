苦境に立たされているIntelにアメリカ政府が出資する話が進められているという報道を受け、Intelの株価が一時上昇しました。Trump Administration Said to Discuss Taking Stake in Intel - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-14/trump-administration-is-said-to-discuss-us-taking-stake-in-intelIntelは過去4年間で株価が半値以下に落ち、CEOの交代、人員削減、株式売却などさまざまな事業の見直しを行