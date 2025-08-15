全土の問題が、なぜ地域に押し付けられるんだ！住民はそう怒りを露にした。原発停止を決めたドイツで起きた、「核のゴミ」問題を追う。前編記事『「原発再稼働」に突き進む日本も他人事ではない…！ドイツの小さな村で放射性物質の「地下水汚染疑惑」が浮上…地域住民たちの怒りが爆発【現地ルポ】』より続く。埋めた核のゴミを地上に移すって……ドイツで核廃棄物の取材を続けるジャーナリストの田口理穂氏が言う。「長年にわた