夏の甲子園で広島県代表として出場している広陵高校で過去に起きた暴行事案が波紋を広げている。桜美林大学准教授の西山守さんは「SNS上の告発に対して、高野連、広陵高校の回答が『責任逃れ』のように映ってしまったため、炎上が加速してしまった」という――。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■夏の甲子園大会が過去の暴力事案で炎上広島・広陵高校の野球部員の暴力事件で、夏の風物詩で