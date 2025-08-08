avatarin株式会社と名古屋外国語大学は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、アバターロボット「newme」を活用した遠隔接客サービスの実証実験を実施すると発表した。8月18日から24日まで、「未来社会ショーケース事業スマートモビリティ万博『ロボットエクスペリエンス』」内の愛知県ブース「AICHI Robot Friendly Café」で3台のnewmeが稼働する。●遠隔操作による多言語対応サービス本実証では、遠隔地からne