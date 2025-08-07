アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のロサンゼルスFCは6日、トッテナムの韓国代表FWソン・フンミン(33)を獲得したことを発表した。背番号はトッテナム所属時と同じ「7」。2027年までの指定選手契約となり、2028年までのオプションと2029年6月までの追加オプションが付いている。アメリカ『ESPN』によると、移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル(約38億円)だという。ソンは2015年夏にトッテナムへ加入し、通算454試合に出