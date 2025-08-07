学術誌に掲載される論文の中には不正な論文がわずかに含まれており、掲載されて数年経過してから不正が発覚することもあります。そんな不正論文について、「不正論文を作成する大規模な組織が存在し、急速に成長している」とする研究結果が米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されました。The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pna