ヒースロー空港で音声を収録するミュージシャンのジョーダン・ラカイさん/Matt Crossick/PAロンドン（ＣＮＮ）英ロンドンヒースロー空港がこの夏、旅行者にホリデー気分を満喫してもらおうと、本物のジェットエンジン音やエレベーターの操作音、荷物搬入の警報音などを取り入れたサウンドトラック「ミュージック・フォー・ヒースロー」を制作した。同空港の８日の発表によると、制作を手がけたのはグラミー賞ノミネートの経験を