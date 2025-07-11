エジプト出身のタレント、フィフィ（49）11日までにX（旧ツイッター）を更新。神奈川県の黒岩祐治知事の発言に対し、疑問を呈する私見をつづった。黒岩知事は9日、定例会見を開き、外国人との共生が争点に浮上している参院選において一部の政党や候補らが排外主義的な主張をしている点について「排外する動きには大変な違和感を持っている」などと話した。フィフィは黒岩知事の発言内容などについて報じた神奈川新聞のネット記事を