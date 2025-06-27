TOKIOが電撃解散重大なコンプライアンス違反が発覚し無期限活動中止に追い込まれたTOKIOのメンバー・国分太一（50）。それが伝わったのは20日のことだったが、わずか5日後の25日にはTOKIOの解散が電撃発表された。テレビ各局は対応に追われているが、関係者の間で注目されている番組があるという。＊＊＊【写真を見る】国分の「パワハラ気質」が明らかとなったXでの「問題ポスト」解散を発表したTOKIOは2018年に山口達也（53