Screenshot: Apple Developer / YouTube Six out of five stars 〜 ♪ (5つ星を超えて6つ星をあげよう)WWDC25のキーノートのクロージングで、突如として流れた、謎の熱唱タイム。「この曲をとても大切な人々に捧げます。素晴らしいアプリの開発者たちに」の言葉から始まったピアノの弾き語りをよく聴いていると…「アプリのロゴのタトゥーを入れたい」「アプリと言うより芸術作品だね」「