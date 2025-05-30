大好きなパートナーとの結婚を夢見ながらも、現実では乗り越えなければならない壁もありますよね。このお話は、作者・米輝RIN(@kirigirisrin)さんが当時付き合っていた彼との結婚が決まりつつも、クセの強い相手の両親のせいで破談になるまでのできごとを描いています。リンさんが20代のころ、彼氏・マサヒロと結婚を前提に付き合っていましたが…。『あなたのことがだいきらい』第81話をごらんください。 &#169