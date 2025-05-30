人生1周目な赤ちゃん 手を使えば食べられるよ」と題した動画がTikTokで話題になっています。動画に出てくるのは生後6カ月の赤ちゃん。お口にくっついた赤ちゃんせんべいをモグモグするも、なぜか一向に減らない…！？動画には「赤さんってまじ伸び代しかなくて神」「ある意味器用やろこれ（笑）」「AI生成の動画みたいw」と多くのコメントが寄せられています。【動画】人生1周目すぎる赤ちゃん「頑張って〜！って応援しちゃった