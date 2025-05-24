1973年の代表曲「ピアノ・マン」などで知られる米人気歌手ビリー・ジョエル（76）が23日、新たに受けた健康診断で「正常圧水頭症」と診断されたことをSNSで公表し、すべてのツアー日程をキャンセルした。この疾患は、頭蓋骨内に脳脊髄液がたまり、脳を圧迫することで発症する病気で、65歳以上で発症することが多く、歩行障害や認知障害、排尿障害を伴うという。ジョエルがインスタグラムで発表した長文の声明によると、最近のツア