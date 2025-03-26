¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÄÌ¿®°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢JNN¤Ë¸½ÃÏ¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¡©Ì´¤Ê¤Î¡©¡×2023Ç¯10·î¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÆîÉô¤Î³¹¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç¤Î±ÇÁü¡£»ä¤¿¤ÁJNN¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¥¬¥¶¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿