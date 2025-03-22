小久保工業所は、掃除グッズの「おそうじキューブ」×3種、「ミニグリップクリーナー」×2種を3月20日から発売している。●「ガンコ汚れ」や「コビリツキ」に対応おそうじキューブは、四角いキューブ型のスポンジのトップにクリーナー部が付いた掃除グッズ。キューブの下に備えた4本の脚で自立し、通気性をよくすることで衛生的な保管を可能にする。ラインアップは、「おそうじキューブ ガンコ汚れ用」「おそうじキューブ コ