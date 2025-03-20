旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材■細身です正解：小ねぎ難易度：★★☆☆☆万能ねぎは品種じゃない小ねぎは、ユリ科のネギ属に分類される野菜で、青ねぎ（葉ねぎ）の若芽を収穫したものです。やわらかく、辛みも少ないので、薬