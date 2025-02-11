セルティックは10日、日本代表FW前田大然がバイエルン戦に出場可能となったことを発表した。前田は1月23日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節のヤングボーイズ戦（○1−0）に先発出場したものの、89分に相手選手にタックルをされると、その流れで相手選手の足を蹴ってしまい、当初はイエローカードが提示されていたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）で確認された結果、レッドカードに変わ