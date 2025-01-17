「トランプ氏が台湾を守ることはない」米台関係めぐり教授が指摘FNNプライムオンライン

「トランプ氏が台湾を守ることはない」米台関係めぐり教授が指摘

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • トランプ氏が大統領に就任した後、米台関係はどのようになるか
  • 中国との貿易において台湾を交渉材料に使われるかも、と台湾の大学教授
  • 中国が台湾を攻撃した場合、トランプ氏は台湾を守らないと考えるとも述べた
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