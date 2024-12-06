º£Ç¯£¸·î¤Ë²ÏËÌÄ®¤ÎÆ°Êª±à¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Î°¦¾Î¤¬·èÄê¡ª 10¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©¡Ê»³·Á¡Ë Àè·î£²Æü¤«¤é£²£´Æü¤Þ¤Ç¤½¤Î°¦¾Î¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Á¤é¤Î£±£°¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤Á¤é¤¬Àè·î£Î¥¹¥¿¤ä¤Þ¤¬¤¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¤Î¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Ç¤¹¡£ ÂçÆâ