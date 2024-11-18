オリックスは18日、前阪神タイガースの遠藤成を育成選手として獲得することを発表した。遠藤は東海大相模高から2019年ドラフト4位で阪神に入団。プロ5年間で1軍出場はなく、今季はファームで126試合に出場し、打率.262、0本塁打、30打点、出塁率.392、30盗塁の成績を残したが、今年10月に戦力外通告を受けていた。