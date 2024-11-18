¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿ÀÀïÎÏ³°¤Î±óÆ£À®¤ò°éÀ®¤Ç³ÍÆÀ¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö124¡×¤Ë·èÄê
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï18Æü¡¢Á°ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±óÆ£À®¤ò°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤«¤é2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.262¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.392¡¢30ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤«¤é2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.262¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.392¡¢30ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£