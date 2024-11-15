「オールMLB」セカンドチムに選出された今永昇太BASEBALL KING

今永昇太が「オールMLB」のセカンドチーム入り MLB1年目投手の選出は史上初

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 現地時間14日、MLB機構が2024年シーズンの「オールMLBチーム」を発表した
  • セカンドチームの先発投手部門で、カブス今永昇太が選出
  • MLB1年目の投手の選出は、ポール・スキーンズとともに史上初の快挙となった
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