期間は10月30日（水）午前6時から11月1日（金）午前1時まで。不要不急の来街は控えて！渋谷スクランブル交差点（大藤碩哉撮影）。渋谷区は昨年に続き、ハロウィン期間中の2024年10月30日（水）午前6時から11月1日（金）午前1時まで、忠犬ハチ公像の周囲に仮囲いを設置します。混雑による周辺地域の安全対策のためだとしています。同時に混雑や混乱を避けるため、報道機関へ向けてはプレスエリア（2か所）のみでの取材を要請し