白熱する“プリクラ男子禁制問題”。ネットでは「男性差別では？」「女性の安全のためには仕方ないのでは」と賛否が真っぷたつ。では、プリクラを楽しんでいる当のZ世代の女子高生・女子大生たちの意見は？ さらに、プリクラにおける最新トレンドも聞いてみた。 〈最新プリ機種で撮影〉「ツルツル肌でタルミがない」20代女性記者と44歳取材班デスク（90キロ） 「男性にナンパされて怖かった」  “プリクラ男子禁制問題”が