PCでゲームをプレイするには、「マウス」「キーボード」「ゲームパッド」という3種類の入力デバイスを使うのが主流ですが、Windowsで特定のハイエンドマウスを使用すると、非常に人気を集めるタイトルを含め一部のゲームでパフォーマンスが悪化します。なぜ問題が発生するのかについて、英雄伝説シリーズのPC版への移植などで有名なPH3 GmbHのピーター・デュランテ・トーマン氏が分析を行いました。Things you really should know