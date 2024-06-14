アメリカのトランプ前大統領が13日、連邦議会で共和党議員と面会し、11月の大統領選挙に向け結束を訴えました。トランプ前大統領は13日、連邦議会を訪問し、共和党議員と会合を開きました。トランプ氏が議会を訪問するのは、2021年の議会襲撃事件以来初めてです。共和党議員「彼はおよそ１時間、重要な問題について話していた。20％のインフレなどについてだ」トランプ前大統領「すばらしい会談だった。共和党は非常に結束している