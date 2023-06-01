◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝スペインアルゼンチン（１９日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）【ニューヨーク（米ニューヨーク州）１９日＝ペン・金川誉】北中米Ｗ杯の決勝、スペイン（ＦＩＦＡランキング２位）とアルゼンチン（同１位）の一戦が行われた。この試合には米国のドナルド・トランプ大統領が観戦予定とあって、試合前のセキュリティーチェックなどが強化され、報道陣の入場には５００人を超える長蛇の列