写真コンテスト「1839 Awards」が「AIで生成した画像を審査対象とする部門」を用意した結果、AI生成画像と偽って投稿された「人間が撮影した本物の写真」が入賞してしまう事態が発生しました。MilesAstray | news - reclaiming the brAInhttps://www.milesastray.com/news/newsflash-reclaiming-the-brainReal photo wins AI image competitionhttps://www.diyphotography.net/real-photo-wins-ai-image-competition/1839 Awardsは