光学顕微鏡で拡大したボツリヌス菌/BSIP/Universal Images Group/Getty Images（ＣＮＮ）米国の少なくとも２州で、美容治療の「ボトックス」とされる注射を非医療環境で受けた患者が、ボツリヌス症のような症状を発症して入院している。米疾病対策センター（ＣＤＣ）はこうした美容注射について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）の承認を受けた製品を、免許を持つ施術者が免許を持つ環境で行わなければならないと強調した。問題のボツリ