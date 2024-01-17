愛媛県四国中央市のスターバックスで起きた殺人事件の容疑者として、指定暴力団幹部の前谷祐一郎容疑者（62）が指名手配され、写真が公開された。前谷容疑者は拳銃を持ったまま逃走しているとみられている。スタバで“殺人” 男を指名手配マスク姿で、腹の前には袋のような物。右手をポケットに入れているように見える男。愛媛県四国中央市のスターバックスで起きた事件の容疑者だ。テラス席に座っていた石川雄一郎さん（49）