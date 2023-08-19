社会的・経済的成功を収めた独身男性＝バチェラーの“真実の愛”を獲得するため、女性たちがバトルを繰り広げる婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』（Amazon Prime Video）のシーズン5が、8月3日より配信を開始した。【写真】「スピード破局か」初代バチェロレッテとパートナー男性のツーショット5代目バチェラーは、元プロバスケットボール選手で、現在、健康・フィットネス関連の会社を経営する・長谷川惠一。彼と結