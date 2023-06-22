22日午後、BTS（防弾少年団）のジョングクがアメリカでのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に帰国した。・【PHOTO】BTS ジョングク、海外スケジュールのためアメリカへ出国…愛嬌たっぷりに挨拶（動画あり）・BTS ジョングク、デビュー10周年もファンへの愛が爆発？「皆のいない生活は想像できない」